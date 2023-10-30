Бежавшим в Южную Корею от мобилизации россиянам понадобилась гуманитарная помощь

Yonhap: живущим год в аэропорту Сеула россиянам понадобилась гуманитарная помощь

Национальная комиссия по правам человека Кореи (NHRCK) заявила, что трем россиянам, бежавшим в республику от частичной мобилизации и живущим более года в аэропорту Сеула, понадобилась гуманитарная помощь. Об этом сообщает местное агентство Yonhap.

Представители ведомства рекомендовали властям аэропорта расширить пространство для россиян в зоне вылета и улучшить для них условия питания и проживания. В NHRCK пояснили, что длительное пребывание в воздушной гавани может «унизить человеческое достоинство», что противоречит конституции Южной Кореи.

Кроме того, правозащитники попросили министерство юстиции создать отдельный зал ожидания за пределами аэропорта и подготовить правила, гарантирующие россиянам хорошее питание и оказание медицинской помощи.

По данным издания, трое сбежавших от мобилизации россиян живут в аэропорту Инчхон с октября 2022 года. Уточняется, что они подали прошение о предоставлении убежища, но местные власти им отказали, заявив, что уклонение от военной службы не является основанием для получения статуса беженца.

Источник отмечает, что затем россияне подали иск об аннулировании решения министерства, и в феврале окружной суд Инчхона вынес решение в пользу двоих из них. В ответ министерство обратилось в вышестоящую судебную инстанцию. Как пишет Yonhap, все это время трое граждан России продолжали находиться в терминале аэропорта.

Ранее сообщалось, что двое россиян, сбежавших от мобилизации в Южную Корею и застрявших в корейском аэропорту Инчхон, добились права подать заявление на получение статуса беженца и убежища в стране. При этом окружной суд Инчхона отклонил иск еще одного гражданина России, не указав причины своего решения.