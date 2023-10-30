В Госдуме ответили на блокировку российских СМИ в Молдавии

Депутат Боярский назвал безобразием блокировку российских СМИ в Молдавии

Молдавия должна объяснить свою позицию по блокировке сайтов российских СМИ. В случае, если издания не нарушали законодательство страны, подобный шаг можно трактовать как нарушение свободы слова. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Конечно, это безобразие. Необходимо призвать Молдавию к четкому объяснению своей позиции. [Ведомство, принявшее решение о блокировке] должно объяснить, в связи с чем были нарушены права этих издание. Нарушали ли они законы страны, которые допускают подобную ответную меру. Если нет, то это очередной вероломный шаг, который никак не связан со свободой слова и информации», — подчеркнул политик.

Боярский подчеркнул, что Россия не опустится до незаконных зеркальных мер. Блокировка сайтов СМИ, по его словам, может осуществляться только в случае наличия обоснованных претензий, нарушения российского законодательства.

«Просто действовать на упреждение, сортировать СМИ по национальному признаку — не наш путь. Это так же, как с законом об иноагентах: мы не запрещаем никому работать, просто просим честно указывать информацию», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии заблокировала сайты более 30 российских СМИ. В список ресурсов, к которым был ограничен доступ в Молдавии, попали сайты ТАСС, «Интерфакса», «Ведомостей», «Ленты.ру», KP.RU, «Известий», «Московского комсомольца» и других. Блокировка коснулась 31 российского СМИ.