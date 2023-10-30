Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:03, 30 октября 2023Бывший СССР

Бывший премьер Украины рассказал о серьезных проблемах ВСУ с медикаментами

Азаров: ВСУ испытывают серьезные проблемы с медикаментами и медоборудованием

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные проблемы с нехваткой медикаментов и медицинского оборудования. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

«В украинских госпиталях совершенно безрадостная картина — нет качественных медикаментов и медицинского оборудования», — написал Азаров. Он добавил, что имеющиеся медикаменты обладают низким качеством и применяются в крайних случаях.

По его словам, ситуация в ВСУ осложнена троекратным увеличением количества раненых и, соответственно, ростом нагрузки на врачей. «Им приходится делать и по семь ампутаций за один рабочий день», — сообщил Азаров.

Ранее полковник ВСУ в отставке Сергей Кивлюк сообщил, что наступление украинской армии останавливается на трех направлениях. Одной из главных причин он указал на проблемы с командованием.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Дагестана заявил о причастности Киева к беспорядкам в аэропорту Махачкалы

      Моргенштерн раскрыл подробности знакомства с Павлом Дуровым

      «Одноклассники» масштабно обновились

      Бывший премьер Украины рассказал о серьезных проблемах ВСУ с медикаментами

      Глава Дагестана прибыл в аэропорт Махачкалы после беспорядков

      Спикер Палаты представителей США предпочел помощь Израилю поддержке Украины

      В Петербурге годовалый ребенок добрался до недопитого пива и попал в реанимацию

      Россиян сняли с рейса иностранного самолета из-за нехватки мест

      ФСБ задержала россиянина за госизмену

      Производителя автомобиля Aurus поддержат за счет «Газпрома»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости