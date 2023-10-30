Бывший премьер Украины рассказал о серьезных проблемах ВСУ с медикаментами

Азаров: ВСУ испытывают серьезные проблемы с медикаментами и медоборудованием

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные проблемы с нехваткой медикаментов и медицинского оборудования. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

«В украинских госпиталях совершенно безрадостная картина — нет качественных медикаментов и медицинского оборудования», — написал Азаров. Он добавил, что имеющиеся медикаменты обладают низким качеством и применяются в крайних случаях.

По его словам, ситуация в ВСУ осложнена троекратным увеличением количества раненых и, соответственно, ростом нагрузки на врачей. «Им приходится делать и по семь ампутаций за один рабочий день», — сообщил Азаров.

Ранее полковник ВСУ в отставке Сергей Кивлюк сообщил, что наступление украинской армии останавливается на трех направлениях. Одной из главных причин он указал на проблемы с командованием.