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13:22, 30 октября 2023Бывший СССР

Российский полковник оценил масштабы потерь ВСУ с начала контрнаступления

Полковник Матвийчук назвал критичным оборонный потенциал ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук прокомментировал информацию о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за наступления. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал ситуацию с оборонным потенциалом Киева критичной.

«Потери ВСУ критичны для боеспособности, Украина без западной помощи восстановиться уже не сможет, и, если эта помощь вовремя не подоспеет, то, я полагаю, Украина потеряет свою боеспособность», — сказал полковник запаса.

Все, что Украина подготовила к контрнаступлению, она сегодня потеряла: там остались небольшие ничего не значащие запасы

Анатолий Матвийчукполковник в отставке, военный эксперт

По его мнению, страны Запада неспособны предоставить Украине помощь в необходимом Киеву объеме.

«Оборонный потенциал Украины сегодня равен нулю. Ее промышленность, которая когда-то восполняла потери, сейчас уже не функционирует. У них есть небольшие мощности по ремонту стрелкового оружия, возможно, какой-то примитивный танковый ремонт, не больше», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ за время начатого летом этого года потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, но не достигли никаких значимых успехов на поле боя. Министр добавил, что за период с 4 июня ВСУ также потеряли около шестисот танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

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      Кирилл Садовский
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