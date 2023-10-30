Путин обвинил правящие элиты США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке

Путин: правящие элиты США стоят за конфликтами на Украине и Ближнем Востоке

Правящие американские элиты и их сателлиты стоят за конфликтами на Украине, Ближнем Востоке и в других регионах мира, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил глава государства, это очевидно для всех. Он обвинил американскую сторону в том, что она заинтересована в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке. «И за многими другими конфликтами в мире — в Афганистане, Ираке, Сирии и так далее — стоят правящие элиты США и их сателлиты», — добавил он.

Путин указал, что американцы повсюду насаждают военные базы. Политик уточнил, что Вашингтон отправляет оружие в разные регионы, финансирует боевые действия, разжигает ненависть.

Ранее Путин обратился к политическим элитам США русской поговоркой «век живи — век учись». Глава государства заметил, что Вашингтону следует научиться искать компромиссы и уважать других, чтобы отпала необходимость кого-то подавлять.