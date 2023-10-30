Девушка вернула бойфренда-изменника при помощи «знака от вселенной»

Американка заставила бойфренда-изменника вернуться к ней при помощи срежиссированного «знака от вселенной». Об этом пишет Daily Mirror.

20-летняя Гэбби Кольвин из США поделилась историей в своем аккаунте @gabs.colvin в социальной сети TikTok. Она рассказала, что в 17 лет она и ее первый бойфренд расстались из-за его общения с другими девушками. При этом во время их отношений подростки пользовались приложением Find My Friends, которое позволяет в реальном времени отслеживать местоположение контактов. Спустя непродолжительное время Кольвин обнаружила, что ее возлюбленный, по всей видимости, забыл о нем и не деактивировал функцию отслеживания.

Поскольку девушка все еще скучала по нему, она стала наблюдать за ним по вечерам. Кольвин знала, когда он приезжал провести ночь со своей новой подругой. «У меня появилась привычка наблюдать за этой пульсирующей синей точкой, как будто это были утренние новости», — сказала девушка в ролике. Однажды она увидела, как он двигается по дороге с высокой скоростью, резко поворачивает и вдруг останавливается. Кольвин догадалась, что парень попал в аварию. Ей в голову пришла идея разыграть возлюбленного. Она выждала несколько минут и позвонила ему. «Это прозвучит очень странно, но что-то вошло со мной в контакт, и я почувствовала внезапный порыв позвонить тебе и убедиться, что ты в порядке», — сказала Кольвин бывшему бойфренду.

Парень очень удивился и подтвердил, что только что разбил машину. Позже он приехал к дому Кольвин, начал извиняться, просить прощения и умолять ее вернуться к нему. По словам автора видео, он сказал, что «воспринял произошедшее как знак от вселенной», что им суждено быть вместе.

В результате их отношения продлились еще три с половиной года, и девушка так и не раскрыла ему секрет их воссоединения. Однако позже парень обнаружил видео Кольвин и даже оставил под ним комментарий. «Не может быть! Ты поймала меня на крючок», — написал он. Некоторые пользователи написали, что такая история стоит того, чтобы герои истории снова сошлись.

Ранее девушка из Лондона заставила бойфренда вытатуировать ее имя на безымянном пальце. Ему пришлось сделать это после флирта с новой знакомой, о котором партнерша случайно узнала.