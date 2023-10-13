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11:20, 17 октября 2023Из жизни

Девушка потребовала у юноши сделать татуировку с ее именем вместо кольца

Фото: Tá Focando / Unsplash

Девушка заставила друга вытатуировать ее имя на безымянном пальце. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

Живущая в Лондоне пользовательница Reddit рассказала, что уже два года встречается с молодым человеком, который переехал в Великобританию из Азии. В конце сентября юноше пришлось уехать в родную страну на похороны бабушки. В это время пара мало общалась из-за занятости и разницы во времени. После возвращения возлюбленный отказался от предложения девушки встретить его. Вместо этого он решил переночевать у своего родственника, который живет рядом с аэропортом.

Когда пара увиделась на следующий день, автор поста, охваченная подозрениями, решила проверить смартфон возлюбленного и обнаружила там наполовину удаленную переписку с незнакомкой. Бойфренд все отрицал, и тогда пользовательница Reddit написала той самой девушке. Выяснилось, что она и юноша познакомились в аэропорту перед вылетом. Они общались перед посадкой, а позже он подсел к ней во время полета и начал флиртовать, касаясь ее коленей во время разговора. После они обменялись контактами и переписывались все воскресенье и большую часть понедельника.

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Когда британка предъявила бойфренду неоспоримые доказательства флирта с другой, он начал умолять ее простить его. Тогда автор поста в качестве извинения решила потребовать нечто такое, на что в иных обстоятельствах мужчина никогда не согласился бы: она предложила ему сделать татуировку с ее именем вокруг безымянного пальца. К ее удивлению, он выполнил требование на следующий же день.

Однако его готовность выполнить условие усугубило ее внутренние противоречия. «Когда он сказал, что делать татуировку было больно, это принесло мне удовлетворение, но теперь я не знаю, что делать», — рассказала британка своей аудитории. Первоначально девушка хотела бросить молодого человека, однако после его поступка не смогла найти в себе сил для разрыва.

Большинство пользователей написали в комментариях, что бойфренд наверняка не остановится на одном эпизоде, и девушке стоит от него уйти.

Ранее женщина раскрыла измену мужа, подслушав его телефонный разговор после визита к врачу. Узнав, что у него рак, мужчина позвонил любовнице и признался ей в любви.

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    Алиса Дмитриева
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