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08:44, 30 октября 2023Мир

Германия заявила о неспособности ускорить модернизацию армии

Министр обороны Писториус заявил о неспособности ускорить модернизацию армии ФРГ

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна должна быть подготовлена к гипотетической войне в Европе, однако не может существенно ускорить процесс модернизации вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ZDF.

«Нам нужно опять привыкать к мысли, что угроза войны в Европе могла бы возникнуть. А это означает, что мы должны быть боеспособны и обороноспособны», — заявил глава ведомства.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поражение страны в конфликте с Россией станет концом Европы. По его словам, «для Европы это экзистенциальная война», которая касается и европейцев. «Они не могут позволить себе не победить вместе с Украиной в этой войне. Это будет конец Европы, если Украина проиграет», — отметил глава ведомства.

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      Марина Совина
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