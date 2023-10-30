Экономист назвал наиболее выгодный вариант вложений

Экономист Григорьев назвал золото наиболее выгодным вариантом вложений

Наиболее выгодным вариантом вложений сейчас можно назвать золото, считает финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что инвестиции в этот драгоценный металл обычно бывают долгосрочными, но высокодоходными.

«Сейчас рост золота продолжится и на российском рынке, и на международном. [В 2020-м] начался коронавирус, теперь наложились военные конфликты. Понятно, что на Ближнем Востоке ситуация, к сожалению, будет ухудшаться, плюс потенциальные конфликты в других регионах. Это означает, что золото будет расти, потому что в условиях экономической нестабильности, которая к тому же усиливается за счет нестабильности политической, другие привычные вещи, как денежные сбережения, ценные бумаги, становятся менее устойчивыми и рост не обеспечивают», — объяснил он.

По словам экономиста, во времена политической нестабильности золото становится наиболее надежным финансовым инструментом. Однако даже в этой ситуации не стоит вкладывать в него все сбережения. Часть накоплений стоит оставить в привычной денежной форме, считает Владимир Григорьев.

Золото как раз выполняет функцию так называемого защитного актива. Как правило, инвесторы начинают уходить в золото, оно начинает расти, и если вовремя его купить, то можно будет увеличить сбережения и существенно их нарастить Владимир Григорьев кандидат экономических наук

«Нужно разумно это делать. Золото — это актив инерционный, оно то растет, то снижается в цене. Я думаю, если принимать решение, то откладывать его в долгий ящик не надо, потому что рост золота будет продолжаться», — заключил финансовый эксперт.

Стоимость золота на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на фоне новостей о наземной операции Израиля в секторе Газа. Стоимость драгоценного металла превысила 2000 долларов за тройскую унцию. Это произошло впервые с мая 2023 года.