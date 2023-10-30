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08:28, 30 октября 2023Экономика

Золото подорожало на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Стоимость золота на бирже превысила $2000 за унцию впервые с мая 2023-го

Фото: Aleksander Lyskin / Russian Look

Стоимость золота на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на фоне новостей о масштабной наземной операции армии Израиля в cекторе Газа. Цены на драгоценный металл превысили 2000 долларов за тройскую унцию — рекордно высокого уровня впервые с мая 2023 года, свидетельствуют данные площадки.

С открытия торгов в понедельник, 30 октября, фьючерсы на поставку в декабре выросли в цене на 0,63 процента, до 2011,1 доллара. На максимуме золото дорожало до 2016,7 доллара за унцию.

С начала октября цены выросли уже на 8,14 процента, а с начала года — на 10,2 процента. Как отмечают опрошенные Bloomberg аналитики, драгоценный металл может побить исторические рекорды июля 2020-го, когда цены достигли 2075,47 доллара за унцию. Дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке, считают эксперты.

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Аналитики компании Goldex, финтех-оператора розничного рынка физического золота, ранее заявили, что россияне хранят дома сотни миллионов ювелирных украшений из золота на общую сумму более трех триллионов рублей. Они также не пользуются изделиями на сумму 2,5 триллиона рублей. Согласно исследованию, 74 процента россиян хранят дома золото в виде украшений, монет или золотых слитков. Почти у половины (54 процента) из них на руках больше пяти таких изделий. У каждого пятого опрошенного (20 процентов)— от одного до пяти.

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      Вячеслав Агапов
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