Звезда фильма «За бортом» рассказала об опыте общения с инопланетянами

Американская актриса Голди Хоун рассказала об общении с инопланетянами

Американская актриса Голди Хоун, известная по фильму «За бортом», рассказала о контакте с инопланетянами. Ее цитирует Fox News.

77-летняя актриса вспомнила, как вступила в контакт с «двумя или тремя» инопланетными существами, когда ей было 20 лет. Хоун призналась, что ранее никогда не делилась этой историей. По ее словам, случай произошел, когда она работала танцовщицей в Анахайме, Калифорния.

«Я так хорошо помню: я вышла за дверь, села на ступеньку, взглянула в темное небо и увидела все эти звезды. И все, о чем я могла думать, было: как огромен мир, как малы мы, одни ли мы в целой огромной Вселенной? И сказала: "Я знаю, что вы там, что мы не одни, я бы хотела встретиться однажды"», — рассказала актриса.

Несколько месяцев спустя Хоун танцевала в городе, который расположен близко к пустыне. Звезда «За бортом» рассказала, что решила вздремнуть в машине после утомительной репетиции, однако ей помешал странный шум. После этого актриса выглянула из окна машины и увидела «две или три головы треугольной формы».

«Они были серебристого цвета, с прорезью вместо рта, крошечными носиками и без ушей. Они указывали на меня в машине, будто обсуждали меня, будто я была предметом их обсуждения. И они гудели», — добавила она, отметив, что пришельцы также коснулись ее лица.

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