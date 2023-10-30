В Кремле назвали причину беспорядков в аэропорту Махачкалы

Песков: беспорядки в аэропорту Махачкалы — результат вмешательства извне

Стороннее вмешательство было одной из причин беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

События в Дагестане во многом стали результатом вмешательства извне, в том числе информационного, пояснил представитель Кремля.

На фоне поступающих из Газы кадров, демонстрирующих последствия военных действий, недоброжелателям легко спровоцировать людей, добавил он.

29 октября сотни жителей Дагестана прорвались на территорию аэропорта Махачкалы после сообщения о прибытии самолета, вылетевшего из Тель-Авива. По данным республиканского Минздрава, медики оказали амбулаторную помочь 18 пострадавшим, еще четверых жителей региона госпитализировали.