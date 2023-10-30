Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:00, 30 октября 2023Россия

В Кремле назвали причину беспорядков в аэропорту Махачкалы

Песков: беспорядки в аэропорту Махачкалы — результат вмешательства извне

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Стороннее вмешательство было одной из причин беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

События в Дагестане во многом стали результатом вмешательства извне, в том числе информационного, пояснил представитель Кремля.

На фоне поступающих из Газы кадров, демонстрирующих последствия военных действий, недоброжелателям легко спровоцировать людей, добавил он.

29 октября сотни жителей Дагестана прорвались на территорию аэропорта Махачкалы после сообщения о прибытии самолета, вылетевшего из Тель-Авива. По данным республиканского Минздрава, медики оказали амбулаторную помочь 18 пострадавшим, еще четверых жителей региона госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали причину беспорядков в аэропорту Махачкалы

      Российский турист застрял на водопаде во Вьетнаме и попал на видео

      Над Севастополем сработала система ПВО

      Оценены потери мирового ВВП при расколе на торговые блоки

      В домах причастных к беспорядкам в аэропорту Махачкалы прошли обыски

      В России объяснили отказ ввозить лекарства из Индии по параллельному импорту

      В Госдуме заявили о вмешательстве Запада в беспорядки в Дагестане

      Анонсировано большое совещание Путина по событиям в Махачкале

      Кремль не стал реагировать на слухи о планах призывать срочников в погранвойска

      Мужчина стал миллионером благодаря бутерброду с курицей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости