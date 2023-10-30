МакSим рассказала о реакции дочери на алкогольную зависимость

Дочь МакSим поддержала певицу в решении публично признаться в зависимости

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала о реакции старшей дочери, 14-летней Александры, на желание исполнительницы публично признаться в алкогольной зависимости. Об этом артистка сообщила в интервью Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

Исполнительница поведала, что перед тем, как сообщить в массы о своем алкоголизме, она, в первую очередь, посоветовалась с ребенком, так как переживала, с чем Александра может столкнуться в школе из-за признания матери.

«Это могло отразиться здесь и сейчас, особенно в этом возрасте [на отношениях в школе], мы все знаем, дети не самые добрые. Я ей сказала: "Как ты смотришь [на признание], учитывая ситуацию со школой?". Она сказала: "Мне все равно на сверстников, если тебе будет лучше, если это тебе поможет, то делай [признание]"», — рассказала МакSим.

Звезда также добавила, что после прохождения лечения в реабилитационном центре ей удалось избавиться от зависимости и ни разу не сорваться.

Ранее певица сообщила, что во время комы близкие хотели отнять ее дочерей, оформив опеку над ними.