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07:31, 30 октября 2023Ценности

Модель снялась в нижнем белье и показала фото подписчикам

Хелен Флэнаган

Хелен Флэнаган. Фото: @Helen Flanagan

Британская актриса и модель Хелен Флэнаган поделилась с поклонниками откровенным снимком. Соответствующий кадр опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость разместила сторис, на которой она снялась сидящей на кровати в кружевном нижнем белье коричневого цвета с кружкой чая в руках. На размещенном фото видно, что телезвезда позирует на фоне чемодана люксового бренда Louis Vuitton с монограммой марки. При этом ее волосы распущены, а на лицо нанесен нюдовый мейкап.

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Подписчики не могли комментировать изображение манекенщицы, поскольку она показала его в сторис.

Ранее в октябре бывшая участница группы Spice Girls Джери Хорнер (до замужества — Халлиуэлл) также продемонстрировала поклонникам внешность в пляжном наряде. На размещенных снимках знаменитость предстала в слитном белом купальнике на одно плечо, который подчеркивал ее стройную фигуру.

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      Карина Черных
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