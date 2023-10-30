Морской бой каланов у берегов Курил попал на видео

Пара каланов устроила морской бой у берегов острова Парамушир

У берегов курильского острова Парамушир каланы устроили настоящий морской бой. Случившееся попало на видео, снятый местным жителем ролик опубликовал телеканал АСТВ на YouTube.

На кадрах видно, как пара животных забирается на камень, затем сцепляется в схватке и падает в воду.

Очевидец уточнил, что после непродолжительного конфликта каланы присоединились к отдыхающим сородичам. Что именно послужило причиной стычки, неизвестно.

Ранее сахалинский блогер Сергей Любаченко посетил восточный берег острова, чтобы снять на видео морского котика, который временно перебрался из воды на морской берег, однако во время съемок получил рыбой по смартфону.