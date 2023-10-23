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13:05, 23 октября 2023Моя страна

Морской котик рыбой побил смартфон блогера на Сахалине

Блогер Любаченко получил рыбой по смартфону во время съемок на Сахалине

Сахалинский блогер Сергей Любаченко посетил восточный берег острова, чтобы снять на видео морского котика, который временно перебрался из воды на морской берег, однако во время съемок получил рыбой по смартфону. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram.

На кадрах видно, как животное лежит на песке, а затем берет в зубы тушку рыбы и несколько раз бьет ею камеру.

Автор ролика отметил, что животное оказалось довольно активным. «Неагрессивное, но готовое защищаться. Всеми своими вибриссами демонстрировало, что рыбу не даст, а вот рыбой по телефону — запросто», — говорится в подписи к посту.

Портал Sakh.online отметил, что котик давно известен островным специалистам фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый Сахалин». Привычку выходить на берег животному сформировали сами жители региона: котик понял, что ему необязательно самостоятельно добывать себе пищу, так как рыбаки и проезжающие мимо люди обязательно его накормят.

Авторы статьи напомнили, что кормить диких животных не рекомендуется, так как это может привести к изменению их природных поведенческих паттернов.

Ранее группа туристов во время путешествия по острову Кунашир встретила стаю редких птиц. На кадрах было запечатлено семейство японских журавлей — пара взрослых птиц и два птенца. Они расположились на болоте, в окружении высокой травы, и не испугались проезжающего мимо автомобиля.

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      Варвара Кошечкина
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