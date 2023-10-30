Экс-депутат Рады Мосийчук: ВСУ представляет угрозу для Украины из-за наркотиков

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляют угрозу для себя и сослуживцев, поскольку становятся неадекватными под действием наркотиков, которые принимают из-за стресса. Такую проблему зависимости в украинской армии признал экс-депутат Верховной Рады республики Игорь Мосийчук на Youtube-канале «Дикий live».

«Потом они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчелы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что. Таких очень много», — пожаловался Мосийчук. По его словам, в госпиталях под Киевом военнослужащих буквально привязывают к койкам, чтобы они не причинили вред себе или окружающим.

Ранее пленный ВСУ Дмитрий Гирич рассказал о снабжении украинских военных на передовой наркотиками. По его словам, их доставляют на фронт через волонтеров, в зависимости находится до половины подразделения.