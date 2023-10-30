Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:00, 30 октября 2023Бывший СССР

На Украине признали проблему зависимости в ВСУ

Экс-депутат Рады Мосийчук: ВСУ представляет угрозу для Украины из-за наркотиков

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляют угрозу для себя и сослуживцев, поскольку становятся неадекватными под действием наркотиков, которые принимают из-за стресса. Такую проблему зависимости в украинской армии признал экс-депутат Верховной Рады республики Игорь Мосийчук на Youtube-канале «Дикий live».

«Потом они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчелы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что. Таких очень много», — пожаловался Мосийчук. По его словам, в госпиталях под Киевом военнослужащих буквально привязывают к койкам, чтобы они не причинили вред себе или окружающим.

Ранее пленный ВСУ Дмитрий Гирич рассказал о снабжении украинских военных на передовой наркотиками. По его словам, их доставляют на фронт через волонтеров, в зависимости находится до половины подразделения.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Огневое поражение нанесено двум безэкипажным катерам ВМС Украины

      В Китае раскрыли требования США к союзникам

      Россиянин описал туристические районы Бали фразой «это просто помойка»

      Граждан Украины предупредили о фантастических сложностях через два года

      Шойгу рассказал об использовании Западом конфликта на Украине

      Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам в Сирии

      В Китае рассказали об опасности конфликта с США

      Родители Кейт Миддлтон вынудили женщину сниматься в порно

      Названы способы разнообразить интимную жизнь с помощью секс-игрушек

      На Украине признали проблему зависимости в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости