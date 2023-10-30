В России расширят контроль за выводом денег за рубеж

Forbes: ФНС и Минфин усилят контроль за выводящими деньги за рубеж компаниями

В России расширят круг компаний, сделки которых будут проверять для недопущения вывода денег за рубеж. Об этом со ссылкой на источник сообщает Forbes.

Профильные ведомства усилят контроль за внутригрупповыми сделками, совершаемыми с целью ухода от налогов. Также власти намерены ужесточить критерии признания иностранных компаний взаимозависимыми с российскими. Для этого долю иностранного участия в капитале снизят с 25 до 10 процентов.

Компании могут уходить от налогов с помощью трансфертного ценообразования (ТЦО) — установки цен для сделок внутри холдинга. О сделках суммой от миллиарда рублей между взаимозависимыми контрагентами фирмы должны уведомлять налоговую и подтверждать рыночные цены документацией, чтобы ФНС могла доначислить необходимые взносы.

«Законопроект преследует и фискальную цель — повысить собираемость налогов и предотвратить вывод налоговой базы из страны», — объяснил директор Б1 Группы по оказанию услуг ТЦО институтам финансового сектора и по финансовым сделкам Юрий Михайлов. ​​​​​ФНС и Минфин намерены бороться с перетоком налоговой базы в условиях усложнившегося обмена информацией между российскими и западными налоговыми органами, добавил партнер департамента налогов и права компании ДРТ Дмитрий Кулаков.

Для недопущения вывода налоговой базы за рубеж ведомства предлагают не только ужесточить контроль за ценами внутригрупповых сделок, но и существенно увеличить наказание за неподачу отчетности. Суммы штрафов намерены увеличить пятикратно.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов допустил увеличение сборов по налогу на сверхприбыль, который российские компании должны заплатить до 28 января 2024 года. По словам представителя ведомства, они могут превысить запланированные 300 миллиардов рублей до пяти процентов (15 миллиардов рублей). Он также напомнил, что компании могут сократить платежи вдвое, если уплатят налог с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В таком случае превышения не будет вовсе.