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10:10, 30 октября 2023Интернет и СМИ

«Одноклассники» масштабно обновились

«Одноклассники» обновили раздел «Увлечения»

Фото: Unsplash

«Одноклассники» масштабно обновили раздел «Увлечения» — теперь это полноформатный сервис с разными видами контента и новыми возможностями для общения. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, пользователи смогут делиться публикациями на тему хобби с миллионами других людей, задавать вопросы экспертам и обсуждать любимые занятия с единомышленниками.

Отмечается, что поиск публикаций стал удобнее и быстрее: искать посты теперь можно внутри «Увлечений», а не по всей соцсети. Также была улучшена навигация в сервисе, добавлены фильтры и обновлен каталог. Сам контент из «Увлечений» стал доступен неавторизованным пользователям.

Наконец, в «Увлечениях» появились новые разделы — «Вопросы и ответы» и «База знаний». В первом можно делиться собственными знаниями и спрашивать точку зрения других, узнавать мнение экспертов, популярных блогеров и остальных юзеров. Во втором разделе будет доступна структурированная информация по ключевым вопросам, связанным с хобби, — за счет этого пользователи смогут узнать больше о своих увлечениях и расширить кругозор.

Обновленные «Увлечения» уже доступны на всех платформах. Перейти в сервис можно из ленты новостей, а также из бокового меню в веб-версии и с помощью новой кнопки в нижнем меню главного экрана в приложениях на iOS и Android.

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      Варвара Кошечкина
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