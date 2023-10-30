Перевозчики нефти необычным способом приспособились к войне в Израиле

CNBC: владельцы нефтетанкеров стали включать бронезащиту при подъезде к Израилю

Риски ракетных обстрелов и угрозы дальнейшей эскалации боевых действий на Ближнем Востоке привели к значительным изменениям в поведении владельцев нефтетанкеров. Об необычном способе приспособления сообщает CNBC со ссылкой на участников рынка.

Перевозчикам сырья рекомендовали держаться подальше от прибрежной части Израиля, в частности от портов Ашдод и Эйлат, которые в настоящее время находятся под угрозой ракетных обстрелов со стороны представителей палестинской радикальной группировки ХАМАС. На этом фоне владельцы транспортных средств стали применять меры баллистической защиты на собственных суднах, уточнили в компании по управлению морскими рисками Ambrey.

В свою очередь, старший эксперт по нефтяному рынке аналитического агентства Kpler Хомаюн Фалакшахи сообщил о «значительных сбоях» в работе Автоматической идентификационной системы (АИС) танкеров, перевозящих сырье в израильские терминалы. В последнее время их владельцы стали намеренно отключать спутниковые транспондеры для скрытия своих координат.

При этом некоторые суда отключают свои системы слежения не только во время передвижения, но и в порту, когда они разгружают сырую нефть или груз, добавил эксперт. «Танкер Sea Galaxy выгрузился в порту Хайфы 24 октября, когда сигнал АИС был отключен. Это необычное поведение, и оно задерживает информацию о выгрузке», — заключил Фалакшахи.

Ранее агентство со ссылкой на данные торгов лондонской Балтийской биржи сообщило о резком удорожании фрахта нефтяных танкеров из-за продолжающейся войны в Израиле. Во второй половине октября стоимость бронирования судов для перевозки сырья из Северного моря в континентальную Европу достигла отметки в 101 тысячу долларов в сутки. Эта планка оказалась максимальной с декабря 2022 года и более чем вдвое превысила среднегодовое значение на фоне общей нехватки танкеров и усиления рисков при доставке нефти на большие расстояния.