Подростки в российском городе напали на участников Хеллоуина в ТЦ

В Сургуте подростки напали на участников Хеллоуина в торговом центре

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) подростки напали на участников Хеллоуина в торговом центре (ТЦ) «Сити молл». Об этом рассказал изданию «Подъем» администратор городского сообщества косплееров.

Россиянин отметил, что школьники угрожали людям в костюмах электрошокером. Одного из участников праздника облили краской, другого увезли в больницу с ожогом роговицы из-за попадания антисептика, поделился собеседник издания.

«Администрация вызвала полицию. Когда правоохранительные органы прибыли, мы услышали от них насмешку над нами. Многие бояться писать заявление. Участникам приходят угрозы», — сказал администратор.

Он подчеркнул, что в планах косплееров привлечь администрацию ТЦ к ответственности за игнорирование ситуации.

Между тем в «Сити молл» пояснили, что действовали по инструкции. «Инцидент никак не связан с участниками и самим праздником Хеллоуин. Все ребята дружно принимали участие в нашем ивенте — и косплееры, и просто гости. Конфликт между подростками произошел после мероприятия», — заметили представители ТЦ.

Сургутские следователи также заинтересовались произошедшим.

Ранее представитель Русской православной церкви (РПЦ) Вахтанг Кипшидзе назвал празднование Хеллоуина в школах неуместным.