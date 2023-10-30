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15:44, 30 октября 2023Россия

Поклонская впервые за полтора года обратилась к подписчикам

Экс-прокурор Крыма Поклонская опубликовала первый за год и четыре месяца пост
Наталья Поклонская

Наталья Поклонская. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

От лица экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской действуют мошенники, и один из них едва не обманул гражданина США, захотевшего ее спасти. Об этом бывший прокурор республики написала в первом за год и четыре месяца посте, опубликованном в Telegram.

По словам Поклонской, мошенники год общались от ее имени с гражданином США, а после потребовали от него крупную сумму, чтобы выкупить бывшего прокурора у украинских властей. «Мошенники (под моим именем) сообщили ему, что Россия выдала меня Украине, и для моего выкупа требуется внести (в качестве залога) 100 000 долларов США», — сообщила в первой за полтора года записи Поклонская.

В итоге американец связался с представителями группы ее поклонников, которые объяснили ему, что его едва не обманули мошенники. Экс-прокурор обратилась к подписчикам и призвала их быть внимательными и не поддаваться на уловки аферистов.

Отдельно Поклонская отметила человечность, которую проявил гражданин США, пытаясь спасти ее. «Благодаря данному качеству мы можем изменить себя и весь мир», подытожила она.

Наталья Поклонская в 2014-2016 годах занимала должность прокурора республики Крым, затем была избрана в состав Госдумы VII созыва. В следующий созыв Поклонская баллотироваться не стала и на короткий промежуток времени стала чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде, а после — главой Россотрудничества. В июне 2022 года Наталья Поклонская заявила, что прекращает вести соцсети в связи с новой работой — ее назначили советником генпрокурора России Игоря Краснова.

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      Марк Леонов
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