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Поклонская прекратит вести социальные сети

Наталья Поклонская пообещала прекратить вести публичную деятельность и писать в соцсети

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Наталья Поклонская, которую президент России Владимир Путин уволил с поста замглавы Россотрудничества, перестанет писать в социальные сети и вести публичную деятельность. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Поклонская также сообщила о назначении на должность советника Генпрокурора России Игоря Краснова. В связи с этим она сосредоточится на выполнении поставленных на новой должности задач.

Теперь для получения комментариев средствам массовой информации нужно обращаться в пресс-службу Генпрокуратуры, добавила Поклонская.

Путин подписал указ об отставке Поклонской 13 июня. До этого глава государства назначил ее послом в Кабо-Верде, однако Поклонская отказалась от поста по личным обстоятельствам. Она указала, что хочет быть полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству.

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Анастасия Шейкина
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