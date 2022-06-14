Поклонская прекратит вести социальные сети

Наталья Поклонская пообещала прекратить вести публичную деятельность и писать в соцсети

Наталья Поклонская, которую президент России Владимир Путин уволил с поста замглавы Россотрудничества, перестанет писать в социальные сети и вести публичную деятельность. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Поклонская также сообщила о назначении на должность советника Генпрокурора России Игоря Краснова. В связи с этим она сосредоточится на выполнении поставленных на новой должности задач.

Теперь для получения комментариев средствам массовой информации нужно обращаться в пресс-службу Генпрокуратуры, добавила Поклонская.

Путин подписал указ об отставке Поклонской 13 июня. До этого глава государства назначил ее послом в Кабо-Верде, однако Поклонская отказалась от поста по личным обстоятельствам. Она указала, что хочет быть полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству.