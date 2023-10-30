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11:14, 30 октября 2023Путешествия

Раскрыта обстановка в аэропортах Северного Кавказа после беспорядков в Махачкале

ТАСС: аэропорты СКФО работают в штатном режиме на фоне ситуации в Махачкале

Фото: Ivan Shimko / Unsplash

Аэропорты в городах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) работают в штатном режиме после ситуации в Махачкале. Обстановку в авиагаванях на фоне беспорядков в Дагестане ТАСС раскрыли в их администрациях.

Стало известно, что стабильная ситуация наблюдается в Грозном, Магасе и Владикавказе. «Аэропорт в Нальчике работает в штатном режиме, — рассказал агентству представитель воздушной гавани. — Нет никаких изменений ни в работе, ни в принимаемых мерах безопасности. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно».

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Тем временем крупнейшая авиагавань округа, аэропорт Минеральных Вод, принимает и отправляет все запланированные рейсы, также как Ставрополь.

По информации пресс-службы аэропорта Магас, «в сети ходят фальшивые новости о прибытии в Ингушетию еврейских переселенцев». «Мы не принимаем международные рейсы, тем более из Израиля, таких у нас просто нет, — заявил директор аэропорта Магомед Цуров. — Я сомневаюсь, что в Ингушетию полетят люди таким сложным путем: Израиль — КаирМосква — Ингушетия».

Он напомнил, что студенты из республики и другие жители Ингушетии летают на родину из Египта через Москву. «Кому-то явно хочется взорвать ситуацию на Кавказе, — добавил Цуров. — Сегодня мы наблюдали беспорядки в Махачкале, завтра захотят сделать то же самое в Ингушетии».

Директор аэропорта призвал ингушскую молодежь не поддаваться на подобные призывы. «У вас есть отцы и старшие, не подставляйте себя и других людей», — подчеркнул он.

Ранее вечером 29 октября сотни агрессивно настроенных людей ворвались в аэровокзал Махачкалы. Поводом послужило прибытие самолета из Тель-Авива. Авиагавань закрыли на вылет и прилет предварительно до 02:59 (по московскому времени) 31 октября. В результате беспорядков пострадали 20 человек.

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      Фариза Бацазова
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