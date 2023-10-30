Полковник объяснил проблемы ВСУ на трех направлениях

Полковник Матвийчук: проблемы ВСУ связаны с критическим состоянием оружия

Отсутствие успеха у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на основных участках линии боевого соприкосновения связано с низким качеством личного состава, а также с критическим состоянием вооружений, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Исход боевых действий зависит от личного состава и его качественного состояния, а также от наличия боеприпасов, техники, вооружения. Все это у Украины катастрофически уменьшилось. Нет подготовленного личного состава. Тот, который есть, состоит либо из раненых, либо из больных. А те, кто приходят из запаса, неспособны выполнять поставленные задачи. Самое главное — это критическое состояние вооружения», — отметил Матвийчук.

У них были временные успехи, не более двух-трех километров, но сейчас это контрнаступление (...) ничего им не принесло Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

Ранее полковник ВСУ в отставке из «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк заявил, что наступление ВСУ останавливается на трех направлениях. «Наступление на Азовском направлении остановлено, следующим этапом будут Купянск и Авдеевка», — признал экс-полковник.

Кивлюк также сообщил о проблемах с командованием в украинской армии. «Войска умеют делать одно, а командный состав заставляет их делать другое», — сказал он.

По его словам, многие старшие офицеры не готовы к современной войне и не понимают таких «удивительных изобретений», как беспилотники, взаимосвязанные боевые пространства и современные боеприпасы.