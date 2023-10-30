Россиянам раскрыли уловки агрегаторов такси

Автоэксперт Грэк: агрегаторы такси применяют уловки для увеличения цен на заказы

Некоторые российские агрегаторы такси намеренно выстраивают сложные схемы маршрута, чтобы поездка вышла дороже. Об этом «Царьграду» рассказал автоэксперт, советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.

По словам эксперта, агрегаторы прибегают к уловкам, чтобы стоимость поездки увеличилась — причем как для пассажира, так и для водителя. Например, если маршрут будут длинным, то водитель потратит больше бензина. «А также чтобы он быстрее купил новые покрышки, быстрее приехал на мойку, которую тоже агрегирует та же самая фирма, представляющая заказы этому таксисту. И с заправками — отдельная тема. У нас водителю говорят: заправься там-то, и тогда получишь больше баллов приоритета. Соответственно, неугодные АЗС, которые не отстегивают достаточный процент агрегатору, с рынка вытесняются, оказываются в неравном положении», — раскрыл подробности Грэк.

При этом, отмечает автоэксперт, многие водители понимают такие схемы и едут короткими маршрутами. Агрегаторы вычисляют таких таксистов и предъявляют им притенезии, «дескать, вы отклонились от того маршрута, который вам предложил агрегатор, вы повезли неправильно, мы пересчитаем заказ». Грэк добавляет, что из-за этого водители получают штрафы.

В начале октября в Министерстве транспорта опровергли информацию о кратном росте цен на такси по всей России. В ведомстве уточнили, что в большинстве регионов страны стоимость этого вида услуг осталась на прежнем уровне. При этом в отдельных субъектах аналитики зафиксировали небольшой прирост цен от одного до пяти процентов на фоне начала учебного года и возвращения россиян из отпусков.