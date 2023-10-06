Российские власти проанализируют ситуацию с ценами на такси

Минтранс и ФАС проанализируют ситуацию с ценами на такси в регионах

В Министерстве транспорта опровергли информацию о кратном росте цен на такси по всей России. В ведомстве уточнили, что в большинстве регионов страны стоимость этого вида услуг осталась на прежнем уровне, сообщает ТАСС.

При этом в отдельных субъектах аналитики зафиксировали небольшой прирост цен от одного до пяти процентов на фоне начала учебного года и возвращения россиян из отпусков. Вместе с тем Минтранс совместно с представителями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проанализируют ситуацию со стоимостью этих услуг при содействии со стороны региональных властей.

Ранее заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко во время пленарной сессии конференции «Taxi-2023» заявил, что цены на поездки в такси в некоторых регионах России по итогам сентября выросли от 1 до 44 процентов. По его словам, прирост стоимости услуг был зафиксирован в половине субъектов РФ, в 45 процентах регионах цены остались на прежнем уровне и только в пяти процентах наблюдалось снижение цен.

Вице-спике Госдумы Борис Чернышов объяснял удорожание перевозок пассажиров в легковых такси рядом факторов. Среди ключевых он называл рост стоимости автомобилей, топлива и отсутствие индексации зарплат водителей.