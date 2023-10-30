Россиянин избил металлическим предметом 17-летнего сына

В Саратове отец металлическим предметом избил 17-летнего сына

В Саратове 37-летний мужчина избил своего 17-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 27 октября фигурант в квартире дома на улице Романтиков побил мальчика металлическим предметом по телу. Подростка госпитализировали.

Отца задержали. По факту произошедшего возбудили дело по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте россиянина.

Ранее стало известно, что в Химках Московской области задержали двух 14-летних братьев, которые избили сверстника около школы.

