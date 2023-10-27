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16:52, 27 октября 2023Силовые структуры

Двух подростков задержали за избиение сверстника около школы в Подмосковье

В Подмосковье задержали двух подростков за избиение сверстника около школы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Химках Московской области задержали двух 14-летних братьев, которые избили сверстника около школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Им предъявили обвинение по статье о хулиганстве. 11 сентября братья напали на школьника и причинили ему телесные повреждения в области головы и туловища. Решается вопрос о мере пресечения для подростков.

Ранее сообщалось, что уголовные дела были возбуждены и в отношении должностных лиц учебного заведения.

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      Илона Палей
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