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12:28, 22 октября 2023Силовые структуры

После массовых драк российских школьников возбудили уголовные дела

СКР: возбуждено дело о халатности после массовых драк со школьниками в Химках

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

После массовых драк со школьниками в Москве и подмосковных Химках возбуждено дело о хулиганстве в отношении еще двоих несовершеннолетних, а также дело о халатности в отношении должностных лиц учебного заведения. О новых уголовных делах сообщило управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

«Следователями (...) установлен еще один факт противоправных действий двух школьников, состоящих в той же компании подростков, что были задержаны следственными органами ранее», — говорится в публикации.

В отношении двух 14-летних учеников школы, уроженцев Дагестана, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По версии следствия, 11 сентября на территории школы подростки избили своего сверстника, зафиксированы повреждения головы и тела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

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«В связи с системным характером происшествий с участием учеников одной школы, как в ее стенах, так и за пределами, следователями возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц учебного заведения (часть 1 статьи 293 УК РФ)», — добавили в Следственном комитете. Там отметили, что проводятся допросы, изучается документация и устанавливаются ответственные лица, чье недобросовестное отношение повлекло нарушение прав и интересов детей.

Ранее в СКР сообщили, что за массовые драки со школьниками в Москве и Химках задержаны двое несовершеннолетних. Отмечалось, что уроженец Таджикистана и этнический азербайджанец, рожденный в Екатеринбурге, стали фигурантами дела, возбужденного по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Им вменяется четыре преступных эпизода.

Вскоре после этого было опубликовано видео жестоких избиений школьников подростками в Москве и Подмосковье.

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      Олег Давыдов
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