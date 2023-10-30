Российская певица призвала Пугачеву извиниться перед россиянами

Певица Ольга Зарубина призвала Аллу Пугачеву извиниться перед россиянами

Российская и советская певица Ольга Зарубина призвала покинувшую страну артистку Аллу Пугачеву извиниться перед россиянами. Ее цитирует aif.ru.

Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» отметила, что сама пережила эмиграцию. Она подчеркнула, что Пугачевой стоит извиниться перед поклонниками за высказывание про «рабов и холопов» и попросить прощения у тех артистов, чьим карьерам Пугачева помешала.

«Но каждый получает то, что делал по жизни. Сейчас такая эра наступила: планета очищается. И каждый получает за свои заслуги, за то, что он делал в жизни», — сказала Зарубина.

В октябре 2022 года Алла Пугачева прокомментировала критику в свой адрес. «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала исполнительница.