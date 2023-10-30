Российские банки начали отказывать в ипотеке по одобренным условиям

«Известия»: около 30% получивших одобрение на ипотеку не смогли взять кредит

Российские банки начали отказывать клиентам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям. Об этом пишут «Известия».

Как рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, около 30 процентов граждан, которые получили одобрение в августе-сентябре, не смогли взять кредит на утвержденных условиях.

Уточняется, что кредитные организации оставляют за собой право отозвать одобрение ипотечных кредитов, если с учетом выросшей процентной ставки их обслуживание требует более 40 процентов дохода заемщика.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков призвал россиян не тянуть с оформлением льготной ипотеки. По его словам, повышение ключевой ставки Центробанка может привести к росту ипотечных ставок.