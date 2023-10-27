Россиян призвали не тянуть с льготной ипотекой

Риелтор Барсуков: льготную ипотеку нужно оформить до повышения ставок

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков призвал россиян не тянуть с оформлением льготной ипотеки. По его словам, повышение ключевой ставки Центробанка может привести к росту ипотечных ставок, сообщает «Говорит Москва».

Решение регулятора в скором времени лишит банки выгоды от выдачи льготных ипотек. Вслед за повышением ключевой ставки, вероятно, будут сокращены надбавки для финорганизаций — с двух с половиной процентов до полутора, по прогнозам специалиста. Вместе с тем ставки на первичное жилье могут подняться на два процента.

Рост ключевой ставки, по мнению Барсукова, практически «убьет» кредитование на вторичное жилье. «Что касается "вторички", очевидно, что уже при 13 процентах ипотека была полумертвая», — заявил риелтор. Обычно декабрь активен на выдачу жилищных ссуд. Однако в конце 2023 года и, вероятно, начале следующего уровень кредитования будет крайне низким. Ситуацию исправило бы экстренное заседание по снижению ставки, добавил эксперт. Успевшие взять ипотеку по текущим условиям убавят предложение на рынке вторичной недвижимости, новые варианты появятся только через два-три месяца. Падение цен на квартиры Барсуков не прогнозирует.

На заседании в пятницу, 27 октября, российский Центробанк поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15 процентов годовых. За последние четыре месяца ставка выросла в два раза. Ужесточение денежно-кредитной политики регулятор объясняет повышением инфляционных рисков и ростом инфляционных ожиданий. Не исключается и дальнейший рост ставки.