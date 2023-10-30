Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:23, 30 октября 2023Ценности

Российский врач раскрыла опасность привлекающей мужчин женской одежды

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Анна Марченко раскрыла опасность женской одежды, которая привлекает мужчин. Соответствующий комментарий публикует Life.

Так, врач призвала россиянок отказаться от капроновых колготок в холодное время года и отдать предпочтение шерстяным или хлопковым изделиям, которые лучше сочетать с брюками. «Капроновые колготки — это синтетика, которая не только не защищает от холода, но и создает компрессионный эффект. Микроциркуляция крови ухудшается, и организму становится еще сложнее поддерживать температуру тела», — пояснила она.

По словам специалистки, игнорирование упомянутых правил может привести к серьезным гинекологическим болезням. Так, переохлаждение вызывает воспаление мочевого пузыря или придатков, подчеркнула Марченко. «Это одно из распространенных заболеваний, с которым сталкиваются девушки, предпочитающие тонкие колготки и короткую юбку в мороз», — уточнила собеседница издания.

Материалы по теме:
«Они рассматривались как украшения» Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
«Они рассматривались как украшения»Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
22 октября 2021
Короче некуда Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
Короче некудаКто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
9 июля 2019

Среди прочего, акушер-гинеколог предупредила, что женщинам, которые носят капроновые колготки зимой, может грозить бесплодие. «Это самый страшный диагноз, который могут получить любительницы показать ножки зимой. Иногда воспалительные заболевания на ранних стадиях проходят бессимптомно, поэтому для женщины любого возраста очень важно регулярно посещать гинеколога для профилактических осмотров — как минимум раз в год», — заключила медик.

Ранее врач предупредил россиян об опасности ходьбы в неподходящей для зимы обуви. По словам травматолога-ортопеда Сергея Алексутова, популярные модели на плоской подошве провоцируют появление плоскостопия.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам начали отказывать в уже одобренной ипотеке. Почему так происходит?

      Москвичам предсказали рекордное тепло

      Россиянам назвали способы защититься от отравления кишечной палочкой

      Россияне массово вспомнили о своих первых машинах

      Подростки в российском городе напали на участников Хеллоуина в ТЦ

      Мужчина принял незнакомца за рыбу и ударил его мачете

      Россиянам раскрыли уловки агрегаторов такси

      Атакована очередная военная база США на Ближнем Востоке

      В Госдуме ответили на блокировку российских СМИ в Молдавии

      Авиакомпания вынудила инвалида-колясочника ползком выбираться из самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости