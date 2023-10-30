Российский врач раскрыла опасность привлекающей мужчин женской одежды

Доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Анна Марченко раскрыла опасность женской одежды, которая привлекает мужчин. Соответствующий комментарий публикует Life.

Так, врач призвала россиянок отказаться от капроновых колготок в холодное время года и отдать предпочтение шерстяным или хлопковым изделиям, которые лучше сочетать с брюками. «Капроновые колготки — это синтетика, которая не только не защищает от холода, но и создает компрессионный эффект. Микроциркуляция крови ухудшается, и организму становится еще сложнее поддерживать температуру тела», — пояснила она.

По словам специалистки, игнорирование упомянутых правил может привести к серьезным гинекологическим болезням. Так, переохлаждение вызывает воспаление мочевого пузыря или придатков, подчеркнула Марченко. «Это одно из распространенных заболеваний, с которым сталкиваются девушки, предпочитающие тонкие колготки и короткую юбку в мороз», — уточнила собеседница издания.

Среди прочего, акушер-гинеколог предупредила, что женщинам, которые носят капроновые колготки зимой, может грозить бесплодие. «Это самый страшный диагноз, который могут получить любительницы показать ножки зимой. Иногда воспалительные заболевания на ранних стадиях проходят бессимптомно, поэтому для женщины любого возраста очень важно регулярно посещать гинеколога для профилактических осмотров — как минимум раз в год», — заключила медик.

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