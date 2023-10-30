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09:18, 30 октября 2023Из жизни

Замужняя женщина тайно вышла замуж за троих мужчин ради денег и подарков

SCMP: в Китае женщина втайне от мужа завела роман с тремя мужчинами ради денег

Фото: Sandy Millar / Unsplash

Замужняя жительница Китая вышла замуж за других мужчин ради того, чтобы получить деньги и свадебные подарки. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

35-летняя женщина по фамилии Чжоу из провинции Цзянсу состояла в законном браке и воспитывала дочь, когда начала встречаться с другими мужчинами втайне от мужа. Супруг женщины не подозревал о ее романах, так как редко бывал дома из-за работы. С любовниками по фамилии Ло, Чжан и Сюй Чжоу познакомилась на работе и в сети. Женщина встречалась с ними несколько месяцев, после чего просила их жениться на ней.

Чтобы избежать официальной регистрации брака, Чжоу лгала каждому из мужчин, что ей необходимо оставаться незамужней, чтобы получить государственную компенсацию из-за сноса дома. Однако она предлагала женихам провести неофициальную свадебную церемонию, чтобы получить деньги и подарки. На свадьбы Чжоу нанимала актеров, которые играли ее родственников и друзей. В общей сложности женщина выманила таким образом у мужчин 660 тысяч юаней (8,6 миллиона рублей).

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Отмечается, что ни один из пострадавших не подозревал о существовании других. Когда Чжоу была с одним из мужчин, она говорила двум другим, что уезжает, чтобы пройти обучение в компании, в которой работала. Позже она солгала Чжану, что ждет от него двойню. Чжоу заявила, что планирует рожать в доме родителей в другом городе, и прислала мужчине фальшивые результаты обследований, которые подтверждали, что она беременна.

Чжан был уверен, что возлюбленная вынашивает двойню. Когда женщина якобы родила детей, он вместе с матерью приехал в больницу, чтобы их увидеть. На роль врача Чжоу снова наняла актера. Он не смог ответить на вопросы Чжана, и тогда тот заподозрил неладное. Мужчина провел собственное расследование, выяснил, что Чжоу состоит в браке, и обратился в полицию.

Женщину арестовали. Против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ей грозит не менее 10 лет лишения свободы. Вскоре о действиях Чжоу узнал ее законный муж. Он принял решение развестись с женщиной.

Ранее сообщалось, что учительница из Китая влюбилась в афериста и лишилась крупной суммы денег. Китаянка заподозрила неладное только после того, как с ней связалась женщина, которую обманул тот же аферист.

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      Алиса Удовик
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