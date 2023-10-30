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06:09, 30 октября 2023Россия

Шойгу оценил отношения между Россией и Китаем

Шойгу назвал модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина образцовой
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что межгосударственные отношения Москвы и Пекина становятся все более привлекательными для других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Шойгу назвал модель отношений России и Китая образцовой. «Круг наших друзей и единомышленников, не желающих быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится», — добавил он.

Глава министерства также подчеркнул, что форум в Пекине убедительно зарекомендовал себя как авторитетная и востребованная дискуссионная площадка.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин предрек перестройку США под долгосрочный конфликт с Россией и Китаем. По его мнению, предстоящая борьба США за мировое господство с Россией и Китаем пройдет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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      Марина Совина
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