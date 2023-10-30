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17:43, 30 октября 2023Бывший СССР

Полковник назвал цель «смарт-мобилизации» на Украине

Полковник Матвийчук назвал лукавством «смарт-мобилизацию» на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

«Смарт-мобилизация» нужна Украине, чтобы привлечь как можно больше людей на военную службу. Так о цели такого нововведения в республике в разговоре с «Лентой.ру» высказался полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он также предположил, какой эффект даст эта кампания.

«Я полагаю, это уже лукавство, чтобы привлечь молодых людей в армию. Армия настолько стала непопулярной, что люди уже разбегаются. Поэтому решили им дать право выбора, может быть, что-то изменится. Но я думаю, что ничего не изменится», — сказал он.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал в ближайшие месяцы запуск в стране «смарт-мобилизации». По его словам, это позволит призывникам самим выбирать специализацию, по которой они будут служить. Для этого человеку самостоятельно без получения повестки нужно будет оставить заявку, пройти собеседование, тесты и обучение. После этого его отправят именно в ту роту, в которую он сам себя мобилизовал.

Процедура будет проходить без военкоматов, а через специальных рекрутеров. Этот проект поможет понять, сколько граждан хотят мобилизоваться самостоятельно, как будут проходить отбор и служить, насколько будут мотивированы, отметил Михаил Федоров

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