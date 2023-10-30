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18:02, 30 октября 2023Путешествия

Туристка побывала в Греции и пожаловалась на освистывание на улицах

DM: туристка пожаловалась на освистывание и наркотики на улицах Афин

Фото: Hert Niks / Unsplash

Посетившая 25 стран иностранная туристка побывала в Афинах и призналась, что не чувствовала себя в этом городе в безопасности. Об этом она рассказала в интервью британскому таблоиду Daily Mail (DM).

«Когда я шла по улице и разговаривала по телефону с мамой, я чувствовала, что привлекаю нежелательное внимание со стороны мужчин», — пожаловалась 25-летняя Эмма Маскелл (Emma Maskell).

Путешественница добавила, что местные жители ее освистывали. Помимо этого, Маскелл удивилась, что днем на улицах столицы Греции встречались люди, употреблявшие наркотики.

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Туристка в беседе с журналистами издания подчеркнула, что она даже попыталась переехать в другой район, но там, по ее словам, все было все точно так же.

Однако несмотря на неприятный опыт в Афинах, путешественница хотела бы посетить другие места в Греции, пишет Daily Mail. Особенно ее заинтересовал остров Парос.

Ранее другая иностранная туристка съездила в Египет и пожаловалась на отсутствие безопасности и «неудобные взгляды» местных мужчин. Грейс Ченг (Grace Cheng) также отметила, что агрессивные мошенники превратили ее поездку в кошмар.

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      Марина Черняк
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