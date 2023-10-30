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18:20, 30 октября 2023Моя страна

Тюлень из Калининградского зоопарка начал рисовать для борьбы со стрессом

Тюлень Кайус из Калининградского зоопарка начал рисовать для борьбы со стрессом

Фото: Anna Kolosyuk / Unsplash

В Калининградском зоопарке тюлень Кайус начал рисовать картины, чтобы стать спокойнее и меньше нервничать. Об этом директор учреждения Светлана Соколова написала в своем Telegram-канале.

Тренер Лолита Сидоренко пояснила, что Кайус проявлял конфликтное поведение к тюленю Кильке. Сотрудники заповедника выяснили, что он успокаивается, если развивать его когнитивные способности.

Тюленя долго обучали разным ветеринарным манипуляциям, и теперь он умеет многое, но поддерживающая терапия с повторением ранее изученных команд ему не подходит. Его решили загружать рисованием.

«Надеемся, что этого надолго хватит, ведь чтобы прийти к такой команде, много этапов обучения нужно преодолеть», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Екатеринбурга 31 октября отметят День тыквы и проведут акцию «Подари тыкву», в рамках которой заплатить за вход можно будет овощем, который входит в рацион большинства подопечных. У гостей и жителей города также будет возможность посетить «Час открытых зверей» и пообщаться с животными, а также понаблюдать за их кормлением.

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      Сергей Истомин
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