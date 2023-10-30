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15:59, 30 октября 2023Моя страна

За вход в российский зоопарк можно будет заплатить тыквой

В зоопарке Екатеринбурга в рамках акции можно будет заплатить тыквой за вход

Фото: Aaron Burden / Unsplash

В зоопарке Екатеринбурга 31 октября отметят День тыквы и проведут акцию «Подари тыкву», в рамках которой заплатить за вход можно будет овощем. Об этом сообщает KP.RU.

В зоопарке указали, что упомянутый овощ входит в рацион большинства подопечных. «Все овощи, собранные за время акции, будут впоследствии представлены в меню многочисленных обитателей нашего зоопарка», — пообещали представители учреждения, рассказывая об акции.

Отмечается, что у гостей и жителей города также будет возможность посетить «Час открытых зверей» и пообщаться с прирученными зверями, а также понаблюдать за кормлением животных.

Ранее сообщалось, что в поселке Кашхатау в Кабардино-Балкарии заработал первый молодежный центр.

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      Варвара Кошечкина
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