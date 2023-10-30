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15:43, 30 октября 2023Моя страна

Первый молодежный центр заработал в Кабардино-Балкарии

Глава Кабардино-Балкарии принял участие в открытии первого молодежного центра

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В поселке Кашхатау в Кабардино-Балкарии заработал первый молодежный центр. Об этом пишет «НИА-Кавказ».

В открытии учреждения принял участие глава республики Казбек Коков вместе с заместителем руководителя Росмолодежи Дамиром Фаттаховым. В центре уже состоялось первое мероприятие — Межмуниципальный форум молодежи.

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Двухэтажное здание находится в центре поселка, его площадь составляет свыше 500 квадратных метров. Он оснащен всем необходимым для проведения различных мероприятий.

Отмечается, что это первый из трех молодежных центров, создание которых было намечено по итогам участия региона во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». Ожидается, что до конца 2023 года будут открыты центры в Нальчике и Нарткале.

Ранее в октябре стало известно, что в музеях Вологды и Семенково 4 ноября состоится ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Мероприятие приурочено к празднованию Дня народного единства. Акция пройдет в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах.

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      Фариза Бацазова
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