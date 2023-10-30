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09:14, 30 октября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы задержали и отменили 25 рейсов

Фото: Jonas Walzberg / dpa / Globallookpress.com

В трех столичных аэропортах в понедельник, 30 октября, произошла задержка и отмена 25 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Как стало известно, во Внуково три отправления задержали, а шесть — отменили. В Шереметьево пять самолетов вылетели с опозданием, четыре вылета не состоялись. В аэровокзале Домодедово семь самолетов отправились позже назначенного времени.

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Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет. О причинах массового изменения времени вылета воздушных судов в авиагаванях Москвы также не сообщается.

Ранее стало известно, что аэропорт Махачкалы Уйташ закрыли на вылет и прилет из-за массовых беспорядков. Сотни человек ворвались в здание после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива, и потребовали изгнать прилетевших из Израиля евреев. Более 150 участников беспорядков удалось установить, 60 из них — задержаны. Росавиация предупредила, что Уйташ будет закрыт предварительно до 02:59 (по московскому времени) 31 октября.

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      Мария Борисова
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