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06:36, 30 октября 2023Россия

Росавиация сократила срок закрытия аэропорта Махачкалы

Росавиация: предварительно, аэропорт Махачкалы закрыли до 31 октября

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Аэропорт Махачкалы после массовых беспорядков откроют только после тщательных проверок аэровокзала и прилегающей территории. Об этом написали в Telegram-канале Росавиации.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21:40 по московскому времени 29 октября до, предварительно, 02:59 по столице 6 ноября.

Вечером 29 октября толпа мужчин ворвалась в аэропорт Махачкалы после того, как стало известно, что там должен приземлиться рейс из Тель-Авива. Дагестанцы начали сносить забор махачкалинского аэропорта в поисках граждан еврейского государства, которые должны были приземлиться в городе.

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      Юлия Мискевич
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