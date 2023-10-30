Росавиация сократила срок закрытия аэропорта Махачкалы

Росавиация: предварительно, аэропорт Махачкалы закрыли до 31 октября

Аэропорт Махачкалы после массовых беспорядков откроют только после тщательных проверок аэровокзала и прилегающей территории. Об этом написали в Telegram-канале Росавиации.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21:40 по московскому времени 29 октября до, предварительно, 02:59 по столице 6 ноября.

Вечером 29 октября толпа мужчин ворвалась в аэропорт Махачкалы после того, как стало известно, что там должен приземлиться рейс из Тель-Авива. Дагестанцы начали сносить забор махачкалинского аэропорта в поисках граждан еврейского государства, которые должны были приземлиться в городе.