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16:40, 30 октября 2023Мир

В Польше задержали желающего воевать на Украине норвежского неонациста

В Польше задержали неонациста из Норвегии, намеревавшегося воевать на Украине

Фото: Christian Ender / DPA / Globallookpress.com

Польские правоохранители задержали связанного с неонацистскими группировками гражданина Норвегии, намеревавшегося воевать на Украине. Об этом сообщает пресс-служба министра-координатора спецслужб Польши, передает РИА Новости.

«Мужчина имеет прямые связи с неонацистскими группами. В настоящее время он ожидает экстрадиции в Норвегию», — указали в канцелярии.

Отмечается, что задержанный норвежец «в конце сентября предпринял попытку проникнуть на Украину с территории Польской Республики». По данным польской стороны, он намеревался воевать в составе Международного легиона территориальной обороны Украины.

Ранее украинская полиция обнаружила тело пропавшего без вести британского наемника Дэниела Берка в канализации на полигоне в Запорожской области. Предположительно, мужчину застрелил другой иностранный наемник, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины.

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      Виктория Кондратьева
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