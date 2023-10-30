В России испытали системы подавления FPV-дронов на БМП

«Высокоточные комплексы» испытали системы подавления FPV-дронов в составе БМП

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» протестировал системы подавления FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») в составе боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

«FPV-дроны являются серьезной угрозой для боевых машин пехоты. И защита от них — приоритетная задача обеспечения живучести техники. Испытания некоторых образцов систем локальной РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. "Ленты ру") проведены с обнадеживающими результатами», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас ведутся работы по включению таких систем в состав оборудования БМП.

Ранее гендиректор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции на бронеавтомобилях испытали систему «Тритон» для защиты танков от FPV-дронов.

В октябре стало известно, что на российских танках появились новые системы РЭБ, которые не подпускают FPV-дроны Вооруженных сил Украины ближе чем на 10 метров. Система может лишить подлетевший близко к машине разведывательный дрон связи со спутником и своим оператором.