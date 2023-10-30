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08:30, 30 октября 2023Мир

В США оценили возможности Израиля по уничтожению ХАМАС

Генерал США в отставке Абрамс: уничтожение ХАМАС практически невозможно

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Уничтожение исламистской группировки ХАМАС одновременно с миссией по защите мирного населения в секторе Газа практически невозможно. Об этом заявил генерал США в отставке Роберт Абрамс, передает издание The Hill.

«Я думаю, что это будет то, что я считаю почти невозможным: уничтожить ХАМАС, лишить его возможности причинять вред Израилю и израильскому народу, одновременно защищая миллион палестинцев, которые находятся в опасности», — рассказал военный.

По мнению Абрамса, основную сложность составляет специфика городской системы региона и соседство жилой инфраструктуры с объектами ХАМАС, что потребует от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) боев осадного характера. При этом, он отметил, что Израиль прилагает «все усилия, чтобы следовать законам вооруженных конфликтов».

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты оказали давление на израильские власти, чтобы они восстановили связь в секторе Газа. По данным газеты The Washington Post, за отключением связи стояли израильские власти. Источник газеты отметил, что США «ясно дали понять, что связь должна быть восстановлена».

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      Максим Габриелян
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