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08:44, 30 октября 2023Мир

В США предрекли судьбу премьер-министра Израиля после конфликта с ХАМАС

WSJ: завершение конфликта с ХАМАС станет концом карьеры для премьера Нетаньяху

Фото: Abir Sultan / Reuters

Завершение конфликта с исламистской группировкой ХАМАС станет концом политической карьеры для премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, который скорее всего покинет пост лидера партии «Ликуд», а затем и премьерское кресло. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного чиновника партии Нетаньяху «Ликуд».

«Для него [Нетаньяху] это конец игры. Вы найдете очень мало людей, которые сказали бы иначе», — рассказал чиновник.

В материале также отмечается, что нынешний конфликт ставит под вопрос всю политику безопасности, проводимую Нетаньяху в предыдущие годы. Провал работы разведки и вооруженных сил лишь ослабляет положение политика, однако разрешение данных вопросов откладывается до урегулирования ситуации с ХАМАС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил из соцсети X (ранее Twitter) заявление, в котором утверждал, что не был предупрежден об атаке ХАМАС из сектора Газа.

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      Максим Габриелян
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