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12:20, 30 октября 2023Бывший СССР

Военный сообщил о частом использовании ВСУ FPV-дронов в районе Соледара

Российский боец рассказал, что ВСУ усилили работу FPV-дронами в районе Соледара

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины усилили работу FPV-дронами в районе Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал командир разведгруппы казачего батальона «Скиф» (Барс-35) с позывным Воля, передает ТАСС.

По словам военного, в последний месяц количество используемых дронов увеличилось до 20-30 в день. «Сейчас бьют все подряд. Раньше выборочно было, какой-то транспорт определенный, сейчас бьют все подряд», — сказал он.

Военный уточнил, что украинские силы стали пытаться поразить даже бойцов, которые в одиночку передвигаются на квадроциклах.

Ранее стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) появился уникальный российский спецбатальон саперов-пилотов дронов.

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      Алевтина Запольская
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