Военный сообщил о частом использовании ВСУ FPV-дронов в районе Соледара
Российский боец рассказал, что ВСУ усилили работу FPV-дронами в районе Соледара
Вооруженные силы Украины усилили работу FPV-дронами в районе Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал командир разведгруппы казачего батальона «Скиф» (Барс-35) с позывным Воля, передает ТАСС.
По словам военного, в последний месяц количество используемых дронов увеличилось до 20-30 в день. «Сейчас бьют все подряд. Раньше выборочно было, какой-то транспорт определенный, сейчас бьют все подряд», — сказал он.
Военный уточнил, что украинские силы стали пытаться поразить даже бойцов, которые в одиночку передвигаются на квадроциклах.
Ранее стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) появился уникальный российский спецбатальон саперов-пилотов дронов.