В зоне СВО появился первый спецбатальон дронщиков-минеров

В зоне СВО создали первый российский спецбатальон саперов-пилотов дронов

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине создан уникальный российский спецбатальон саперов-пилотов дронов. Он появился на базе инженерной бригады Южного военного округа (ЮВО). Об этом РИА Новости сообщил начальник штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным Сотый.

По его словам, в подразделении выполняют задачи обученные и опытные профессионалы. Они применяют современные образцы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), минируют местность, а также занимаются разведкой и уничтожением живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказал замкомандира взвода специального минирования с позывным «Ангел», его подразделение использует боеприпасы штатного производства, и для каждого дрона создается свой индивидуальный инженерный боеприпас.

Ранее ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) разработали устройство для дистанционного уничтожения снарядов.