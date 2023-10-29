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06:40, 29 октября 2023Наука и техника

МЧС разработало устройство для дистанционного уничтожения снарядов

Ученые МЧС России разработали устройство для дистанционного уничтожения снарядов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) разработали устройство для дистанционного уничтожения снарядов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает «Интерфакс».

«Испытания российской разработки длились почти месяц. За это время с ее помощью была уничтожена сотня боеприпасов. Это только один из образцов российского производства. Работа по поиску и оценке новых отечественных разработок ведомством ведется постоянно», — приводит слова главы МЧС Александра Куренкова пресс-служба ведомства.

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По его словам, около десяти испытанных образцов новых разработок поступили на снабжение за последние три года.

В пресс-службе уточнили, что новое устройство предназначено для дистанционного разрушения и уничтожения артиллерийских, инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств без детонации. Там добавили, что пробойник, корпус с зарядом и устройство позиционирования помещаются в специальную сумку, что делает устройство мобильным.

Образец также можно использовать для выполнения специальных задач, разрушения бетонных и металлических конструкций. Отмечается, что прибор успешно прошел испытания в Луганской народной республике.

В августе заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков сообщил, что специалисты института разрабатывают специальный бронеавтомобиль повышенной проходимости для перевозки неразорвавшихся авиационных бомб и фугасов.

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      Даниил Иринин
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